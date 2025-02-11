Улицу Адмирала Октябрьского перекроют в ночь на 18 февраля

Утверждены схемы движения троллейбусов и автобусов на период перекрытия проезда с пл.Восставших в центр Севастополя.

Департамент транспорта доработал схемы маршрутов общественного транспорта, которые будут действовать на период капремонта подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского. Внесены новые изменения в ранее разработанные схемы движения автобусов №2, №4, №30, №77, №85 и №95.

Дополнительно проработаны пересадочные связки:

— автобусный маршрут №31 «Красная горка— площадь Восставших» и автобусный маршрут №113 «площадь Восставших — площадь Нахимова (через Капитанскую и Советскую)»;

— автобусный маршрут №10 «Центральный рынок — ЖК «Омега-Сити» и автобусный маршрут №84 «улица Горпищенко — улица Шевченко».

Также продлена схема движения автобусного маршрута №5, который будет доезжать по улицам Гидрографической и Льва Толстого до остановки «ГУП Севэлектроавтотранс» для обеспечения пересадки на троллейбус №10 «бухта Камышовая — Депо 1 — центральное кольцо города»;

Троллейбусный маршрут №10 «бухта Камышовая — Депо 1 — Центральное кольцо города» пустят по улицам Руднева и Льва Толстого.

Дорожное движение на Адмирала Октябрьского будет перекрыто в ночь на 18 февраля. Основными объездными путями для автомобилей на период капремонта подпорных стен будут улицы Шмидта и Демидова.