Стройку на ул.Крейзера никак не закончат

Комплекс на ул.Генерала Крейзера, 2 состоит из двух многоквартирных домов с объектами торговли, социального, культурного и бытового назначения, общественного питания, офисными помещениями и многоярусным паркингом. Разрешение на строительство получено еще в феврале 2014 года. Застройщик — ЖСК «Центр».

Прокуратура осуществляет надзорное сопровождение стройки, так как для его возведения привлечены денежные средства более 50 пайщиков, но обязательства перед ними длительное время остаются невыполненными. Жилые помещения в собственность граждан еще не переданы.

Прокурор района Антон Кугатов проинспектировал проблемный объект. Выезд проведен совместно с представителями аппарата прокуратуры города и специалистами Севстройнадзора. С представителем застройщика обсуждены причины затягивания окончания работ. По итогам выезда определены дальнейшие действия, необходимые для скорейшего ввода объекта в эксплуатацию, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.