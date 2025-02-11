Рассекречены документы о подготовке Ялтинской конференции

Управление Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю продолжает работу по рассекречиванию архивных документов о деятельности органов государственной безопасности на территории Крымского полуострова в период Великой Отечественной войны.

В 80 годовщину проведения Ялтинской конференции «большой тройки» управление опубликовало копии доклада отдела контрразведки «Смерш» Отдельной Приморской армии о результатах обеспечения безопасности встречи лидеров трех союзных держав антигитлеровской коалиции, фотодокументов об организации и проведении конференции.

Из отчетных документов следует, что в январе и феврале 1945 года сотрудниками отдела контрразведки «Смерш» были задержаны три агента немецких и румынских разведывательных органов в Крыму, а также установлены три вражеских агента, находящихся за пределами полуострова. Выявлены и арестованы шесть предателей и изменников Родины. В районе села Тавель задержан немецкий агент-парашютист. В Симеизском доме отдыха Харьковского военного округа разоблачен и арестован агент СД. В частях ПВО, прибывших в Крым для выполнение специального задания по обеспечению безопасности Ялтинской конференции, военными контрразведчиками выявлены 83 человека, возможно причастных к украинским и белорусским националистических движениям, которые направлены в Керчь для дальнейшей проверки. В районе станции Джанкой обеспечена безопасность хранения 45 вагонов с трофейными боеприпасами, подвергавшимися регулярной бомбежке вражеской авиацией.

Всего в ходе проведения специальной операции «Долина» по обеспечению безопасности Ялтинской конференции было задействовано около 1200 оперативных сотрудников из различных подразделений органов госбезопасности. Войсковую охрану несли военнослужащие четырех полков войск НКВД, а также мотоциклетный отряд в 120 человек. Личной охраной Сталина занимались офицеры 6-го управления НКГБ СССР, общая численность которых в Крыму составляла около 50 человек.

В результате проведения контрразведывательных мероприятий на всей территории Крыма сотрудниками органов контрразведки и внутренних дел было проверено 67267 человек, задержано 324 и арестовано 197, в числе которых были разоблачены и арестованы агенты германской и румынской разведок, сообщила пресс-служба ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Справка

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года — вторая по счету многосторонняя встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвященная установлению послевоенного мирового порядка. Проходила в Ливадийском дворце в поселке Ливадия под Ялтой и стала последней конференцией лидеров антигитлеровской коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху.

Участники конференции располагались в трех дворцах царского времени: делегация СССР во главе с Иосифом Сталиным в Юсуповском, делегация США во главе с Франклином Рузвельтом — в Ливадийском, делегация Великобритании во главе с Уинстоном Черчиллем — в Воронцовском дворце.