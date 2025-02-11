Поручено провести инвентаризацию объектов культурного наследия

В первую очередь глава правительства велел активизировать работу по подготовке программы по их сохранению, рассчитанной на 2025–2045 год.

«Результаты работы должны быть представлены в правительство до 31 марта 2025 года. В ней будут предусмотрены критерии значимости объектов культурного наследия для их последующего включения в программу и приведения в удовлетворительное состояние, целевые показатели и перечень конкретных мероприятий с учетом ранее данных поручений Президента, источники финансирования и механизм реализации», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Разрабатывать программу будут министерства культуры, финансов, экономразвития, АО «ДОМ.РФ» и региональные органы власти.

Также премьер-министр поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Минкультуры, Минстрой, Минэкономразвития в течение пяти лет должны полностью закончить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населенных пунктах, которые имеют статус исторических поселений.

Среди других поручений министерствам и ведомствам:

— разработка и утверждение «дорожной карты» по доработке Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов России;

— создание информационной системы для инвесторов, участвующих в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия; подготовка и обучение трех тысяч специалистов в области сохранения объектов культурного наследия.

В своем выступлении на стратегической сессии М.Мишустин отметил, что на сегодняшний день в России насчитывается порядка 160 тысяч объектов культурного наследия.