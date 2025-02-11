Показали работу картографов и геодезистов на войне

Выставку «Бой начинают на карте. Военные картографы в боях за Севастополь» 10 февраля открыли в ретрокинотеатре «Украина». Экспозицию, состоящую из более 200 экспонатов, посвятили Дню военного топографа, а на торжественное открытие выставки пригласили работников флотской Гидрографии – картографов, топографов, геодезистов.

Выставленные предметы – лаконичное повествование о представителях геодезических профессий, принимавших участие в героической обороне и освобождении Севастополя.

Как рассказала автор выставки, научный сотрудник отдела истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Севастопольского музея обороны Алина Андреева, выставка составлена из материалов музейных фондов.

В витринах – подлинные предметы, документы, личные вещи, инструменты участников боев за Севастополь. Часть из них была безвозмездно передана для временного экспонирования океанографической экспедицией ЧФ.

В данном случае, речь идет о геодезических инструментах, которыми пользовались предшественники современных топографов в 40 – х — 60 – х годах. Особую ценность представляют собой два теодолита: советский и трофейный, захваченный на Мекензиевых горах в мае 1944 года.

Сама А.Андреева считает самым интересным экспонатом выставки полевой чертежный столик мензулу, с помощью которого проводили топографическую съемку местности.

– Мензульный стол изготавливался из специальных пород дерева, не впитывающих влагу. При подготовке мензула устанавливалась на треногу и выравнивалась по уровню. Ее необходимо было сориентировать на север с помощью буссоли. Сверху наклеивалась бумага и размещался геодезический прибор кипрегель, позволяющий навестись на какой-то объект и измерить расстояние и углы до него. Показания фиксировали на карте. Таким образом, визируя разные объекты, получали план местности, – рассказала А.Андреева.

В витринах также представлены чертежные и измерительные инструменты, которыми в военное время пользовались командиры разных уровней. Топографические карты – также значительная часть экспозиции. Изначально вообще была идея выставить только карты, но потом решили, что это будет интересно только узким специалистам.

По словам сотрудницы музея, во время войны задачей топографов было обеспечение войск топографическими картами, что позволяло командирам оценивать обстановку предстоящего боя.

– На карты наносили артиллерийские цели и цели бомб-штурмовых ударов авиации. По картам строили планы и обеспечивали взаимодействие разных родов войск. Без карт войска были бы слепы! С помощью геодезических данных артиллеристы вели огонь по целям противника, а точные данные позволяли сокращать время и экономить боеприпасы на пристрелку, – пояснила А.Андреева.

Карты, изготовленные в годы Великой Отечественной войны, являются прекрасным наглядным и иллюстративным материалом для историков-исследователей. По картам можно изучать местность, которая была в прошлом, старые наименования, расположение объектов, отсутствующих сейчас.

Как предположила начальник топографической группы одного из подразделений гидрографической службы ЧФ Людмила Бодалева, документальные материалы, представленные на выставке, должны быть особенно интересны молодежи. На вопрос «Севастопольской газеты» о популярности специальности в наши дни, ответила, что очень популярна. Однако из-за невысоких заработков молодые специалисты стремятся устроиться исключительно в коммерческие структуры.

– Сейчас у нас во флотской гидрографии очень много работы, но, к сожалению, уровень оплаты не привлекателен для молодых, – сказала Л.Бодалева.

Выставку можно осмотреть до 20 апреля.