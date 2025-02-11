Мастерскую венецианского типографа XVI века воссоздадут на выставке в Херсонесе

Часть мастерской венецианского типографа Ипполита Валериса воссоздадут на выставке, в ходе которой посетителям «Херсонеса Таврического» впервые после реставрации представят старейшую книгу из своего собрания.

Это венецианское издание XVI века — минея, сообщила ТАСС директор государственного историко-археологического музея-заповедника Елена Морозова.

«Кроме основного экспоната мы планируем показать место, где, предположительно, печаталась книга, путем воссоздания уголка мастерской венецианского мастера Ипполита Валериса с представлением визуального ряда эпохи второй половины XVI века», — сказала директор музея.

Месяцеслов на греческом языке, которая является старейшей в собрании «Херсонеса Таврического», отпечатали в типографии Ипполита Валериса в 1568 году в Венеции. 70 лет книга значилась в каталогах музея под другим названием. Возраст издания и его уникальность выявили после экспертизы. Более года специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им.Грабаря занимались реставрацией книги.

По словам Е.Морозовой, реставраторы из мельчайших сохранившихся фрагментов страниц подобрали утраченные части текста и восстановили книгу в максимальном объеме. Особенно кропотливая работа потребовалась для реставрации деревянной части и кожаных элементов переплета.

На примере восстановленной минеи гостям музея расскажут об истории книгопечатания в Венеции, различных версиях появления редкого экземпляра венецианской печати на территории Крыма. Посетители выставки узнают о других редких изданиях из собрания научной библиотеки музея. Антураж экспозиции создадут подлинные предметы христианской культуры, копия мозаики из загородного крестообразного храма Богородицы Влахернской. Важной частью экспозиции станет раздел, посвященный христианским святым.

Как отметила директор музея-заповедника, в ходе выставки также пройдет круглый стол. Своим опытом поделятся специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им.Грабаря, Российской государственной библиотеки, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Центра консервации и реставрации документов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им.Рудомино, реставраторы и хранители крымских музеев и библиотек.