Машину на учет нужно ставить без посредников

Молодой человек остался без 19 тысяч рублей, воспользовавшись услугой из объявления о содействии постановке транспортных средств на регистрационный учет.

Мошенники похищают деньги под предлогом получения государственных услуг, предупреждают в полиции Севастополя.

В отделение обратился 25-летний местный житель с заявлением, что стал жертвой дистанционных мошенников. На одной из интернет-площадок он нашел частное объявление о содействии при постановке на транспортный учет без личного участия владельца автомобиля. Решив сэкономить время, молодой человек связался с автором объявления и перечислил ему 19 тысяч рублей за предстоящие услуги. Позже он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Уважаемые владельцы транспортных средств! Для постановки на регистрационный учет своих транспортных средств вы можете обратиться в МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю по адресу улица Паршина, 29 или подать заявление дистанционно с помощью портала госуслуг, напоснили в УМВД России по Севастополю.

Полный перечнь необходимых документов для подачи заявления — по ссылке: https://92.мвд.рф/citizens/госуслуги-22/гибдд/регистрация-тс/документы