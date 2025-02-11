Мановцы завоевали медали на Международной выставке в Таиланде

Трое учащихся Севастопольской Малой академии наук (МАН) стали обладателями высоких наград Международной выставки интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий в Таиланде (IPITEx 2025). Они получили за свои работы две золотые и одну бронзовую медали. Выставка прошла а Бангкоке со 2 по 6 февраля и собрала юных изобретателей и рационализаторов со всего мира.

Итак, золото получили Дмитрий Наконечный и Анастасия Онникова, бронзу – Владимир Сенчук.

Д.Наконечный занимается исследованием весьма интересной темы, его работа называется «Предсказание направления движения циклонов с помощью алгоритмов машинного зрения».

«Цель работы – разработка алгоритма искусственного интеллекта, способного автоматизировать обнаружение и предсказание траектории движения циклонов по данным снимков со спутников. Благодаря разработке возможен контроль погодных условий на определенной местности, который позволит координировать эксплуатацию кораблей (например, танкеров или нефтедобывающих барж). Дополнительная научная ценность заключается в том, что по мере реализации проекта будет проделана работа по усовершенствованию общих принципов обнаружения подобных объектов из космоса с помощью алгоритмов машинного обучения, – пояснила научный консультант, методист МАН Елена Ляшко.

Научная работа «Черноморские двустворчатые моллюски — источник биологически активных веществ» А.Онниковой также удостоена золотой медали. Работа выполнена под кураторством руководителя творческого объединения «Биология человека», кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника ФИЦ ИнБЮМ Натальи Поспеловой. Важность работы состоит в актуальности Общероссийской тенденции к искусственному разведению двустворчатых моллюсков и к увеличению объемов их культивирования по причине их пищевой и биологической ценности.

Владимир Сенчук получил бронзовую медаль за работу «Разработка модели телеуправляемого необитаемого подводного аппарата», которую он выполнил под руководством педагога допобразования МАН Юрия Балашова. Молодой человек разработал 3D-модель подводного аппарата, сконструировал его и запрограммировал. Перспективы использования – исследования в области археологии, гидробиологии, экологии.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор МАН Сергей Пасеин, все участники выставки в Таиланде определились по результатам отбора Международных салонов «Новое время» и «Архимед».

В этот раз участникам предстояло не только перевести свою работу на английский язык, но также сделать плакат и записать информационный видеоролик на английском. Последнее удалось благодаря помощи в переводе преподавателей английского языка МАН, а также операторов, которые помогли снять видеоролики.

Победа в столь значимом научном форуме означает для ребят признание на международном уровне. Кроме того, Д.Наконечный включен в сборную России с перспективой очного участия в очередной Международной выставке.