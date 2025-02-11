Мамайские каменоломни хотят сделать туристическим объектом

Расположенные под Евпаторией Мамайские каменоломни хотят превратить в туристический кластер. Об этом "Севастопольской газете" сообщил председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым, заместитель директора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса пещера Таврида Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

По его словам, на этом объекте есть все предпосылки для создания туристического кластера: хорошая транспортная логистика, наличие отдыхающих, общий интерес. Этот самый интерес и предполагается обыграть в нескольких направлениях, организовав музей горного дела и музей партизанской славы. Для детей планируется создать игровые зоны, организовать различные квесты.

Сами катакомбы находятся в поселке Каменоломня (до войны, Мамай), на глубине до 9 метров. Часть катакомб в настоящее время закрыта, часть срезана карьерами. Но некоторые до сих пор открыты для посещения. Правда, для реализации идеи нужны средства, поиск которых ведется и вполне успешно.

Как предполагается, средства понадобятся, чтобы провести освещение, устроить бетонные дорожки, выполнить обследование на предмет безопасности, построить визит-центр с соответствующей инфраструктурой: туалетами, парковками и т.д..

В настоящее время на месте будущего музея выполняется топографическая съемка, подбирается пакет документов для реализации проекта.

– О сроках реализации идеи пока говорить рано. Надеемся, что в ближайшее время, все стремятся сделать побыстрее, – прокомментировал Г.Самохин.

Что известно

Мамайские каменоломни расположены в непосредственной близости от города Евпатория. На сегодняшний день известно пять входов в отдельные сохранившиеся фрагменты подземных сооружений. В конце XIX и первой половине ХХ века добыча известняка ракушечника закрытым способом была одной из основных бюджетообразующих отраслей Евпатории. За несколько десятков лет руками рабочих созданы десятки километров подземных тоннелей. Во многих из них сохранились рисунки и надписи рабочих тех лет, есть фрагменты горнопроходческого оборудования.

Мамайские каменоломни также являются хранителями истории. В годы Гражданской войны здесь сражался отряд «Красные каски», а во время Великой Отечественной войны каменоломни могли быть убежищем для Евпаторийского десанта.

По словам Г.Самохина, активисты Русского географического общества планируют составить подробную карту с указанием всех исторических особенностей Мамайских каменоломней.