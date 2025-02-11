Детей переводят на дистанционное обучение

По данным лабораторного вирусологического мониторинга на полуострове отмечается активная циркуляция респираторных вирусов и вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В. Но заболеваемость пока ниже эпидпорога.

С 3 по 9 февраля респираторными инфекциями в Севастополе заболело 3,7 тысяч человек, из них 58,7% — это дети, сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.

В Республике Крым на прошлой неделе более 11 тысяч заболевших. На дистанционном обучении находилось 183 класса в 51 школе, в 42 детсадах закрыто почти 60 групп. Полностью на дистанционном обучении находятся шесть школ, закрыто одно детское дошкольное учреждение.

Острые респираторные вирусные инфекции и особенно грипп опасны, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью.

Кроме этого, необходимо соблюдать следующие профилактические меры: в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.