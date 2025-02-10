Воздух, вода и рыба в Крыму и Краснодарском крае соответствуют гигиеническим нормам

Специалисты Роспотребнадзора на текущий момент не выявили отклонений в пробах воздуха, превышения показателей опасных веществ в воде из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, а также несоответствий гигиеническим нормативам рыбной продукции, выловленной в Черном море.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, «показатели в атмосферном воздухе определены в зависимости от места отбора проб: на береговой полосе в зоне работы ликвидаторов ЧС, а также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка, <...> выполнено около семи тысяч исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано. Продолжается исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, <...> всего проведено 2,4 тысячи таких исследований, в настоящее время превышения показателей контроля нет. Лабораториями Роспотребнадзора продолжается мониторинг рыбной продукции, выловленной в Черном море, на наличие потенциально опасных веществ, <...> всего проведено свыше 1,2 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено».

Проведено более тысячи исследований морской воды, около четырех тысяч исследований почвы и приблизительно 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров. По их итогам превышений норм не зафиксировано, кроме нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.

Роспотребнадзор осуществляет взаимодействие с Росрыболовством для обмена данными об исследованиях, пробах и тестах на наличие потенциально опасных веществ и загрязнений.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, судна перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Ведется ликвидация последствий ЧП в Краснодарском крае и на Крымском побережье.