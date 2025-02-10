Севастопольцы хранят в банках 80 миллиардов рублей

Кредитов в банках в 2024 году жители Севастополя взяли на 45,6 млрд рублей. К 1 января 2025 года их обязательства перед банками выросли до почти 55 млрд руб., прибавив за год более 20%. В том числе, ипотечный портфель увеличился за год на 24% (годом ранее на 41%) и на 1 января 2025 года составил 33 млрд руб.

В основном деньги одалживали на потребительские кредиты. Жилищных кредитов было выдано на 9,4 млрд рублей, что почти на 20% ниже, чем годом ранее.

«Кредитование граждан в 2024 году росло более сбалансированными темпами. Это связано с жесткими условиями кредитования, а также с мерами Банка России, которые были направлены на снижение закредитованности граждан и повышение устойчивости банковского сектора. Охлаждение кредитной активности формирует необходимые предпосылки для замедления инфляции и возвращения ее к цели», — объяснил тенденцию управляющий Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России Михаил Бежан.

Увеличению ставок по вкладам, привели к росту сбережений населения. К началу 2025 года горожане хранили на счетах в банках почти 80 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). За 2024 год этот показатель возрос почти на 29%.