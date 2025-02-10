Открылся ресурсный центр «Среда»

Пространство, где идейные люди, общественники, лидеры социальных проектов могут получить помощь и поддержку открыли в Севастополе.

Ресурсный центр — это организация для некоммерческих организаций. Основная миссия работы РЦ «Среда» как центра развития некоммерческого сектора — это помощь в свершении добрых дел, развитие социальных инициатив и достижение положительных изменений в обществе.

На сегодняшний день клиентами РЦ «Среда» стали более 30 социально ориентированных организаций Севастополя, Республики Крым и даже Херсонской области. В ресурсном центре консультируют по различным вопросам: от бухгалтерских аспектов до медиа-поддержки.

За 2024 год была реализована обширная образовательная программа, в том числе с участием специалистов федерального уровня. Общественников учили фандразингу и социальному проектированию, взаимодействию с Минюстом и работе на волонтерской площадке Добро.рф, стратегическому планированию и коммуникациям.

Отдельным направлением работы является социальное проектирование и обучение основам подготовки грантовых заявок для добровольческих команд, которые работают на базе СО НКО.

По словам руководителя РЦ «Среда» Елены Голубевой, 2025 год начался с хороших новостей. Из 10 социально значимых проектов, которые помогали готовить и методически сопровождали сотрудники ресурсного центра, победителями первого в наступившем году конкурса Фонда президентских грантов стали семь. Это неплохой результат для начавшего свою профессиональную работу ресурсного центра.

Связаться с РЦ «Среда» можно по тел. +7(978) 113-77-12, а сам он находится по адресу Ленина, 18 и работает на базе СРОО «Севастопольские мамы».