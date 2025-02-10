Нужны учителя физики и математики

Почти в два раза за последние шесть лет в России выросла нехватка школьных учителей по физике и математике. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию и привел данные закрытого опроса Федеральной службы охраны (ФСО) среди родителей в 2024 году.

«По мнению родителей, чаще всего не хватает учителей математики. Если в 2018 году 14,9% респондентов ответило на вопрос о нехватке преподавателей математики, то в 2024 году это было уже 33,2%. В том же 2018 году 16,5% родителей ответили, что не хватает преподавателей физики, в 2024 году это было уже 24,1%», — заявил В.Путин.

Кроме того, глава государства обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам Федерации и потребовал повышать качество образования в регионах. Он отметил, что две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта РФ: Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург. Это говорит о том, что в остальных регионах ситуация с образованием хуже.