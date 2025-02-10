Кадеты помогли плести сети «Маскировочным котикам»

Во время визита в местную волонтерскую организацию ученики пятого кадетского класса школы №6 приняли участие в изготовлении маскировочных сетей.

В ноябре прошлого года в актовом зале здания Гагаринской администрации расположился пункт по изготовлению маскировочных сетей для СВО волонтерской группы «Маскировочные котики».

«Такое название для движения добровольцев, плетущих маскировочные сети, придумал наш сын Даниэль, который очень серьезно увлекся тактической медициной и военным делом, — рассказала Лариса Цапок-Корниенко. — Всё начиналось буквально с членов нашей многодетной семьи, а теперь движение насчитывает более двух сотен юных и взрослых севастопольцев».

Глава семьи Алексей Корниенко в 2022 году собирался пойти добровольцем на фронт, но по состоянию здоровья ему это не позволили. Он вместе со своей супругой и детьми решил оказывать посильную помощь защитникам, находясь в Севастополе. Первые сети изготавливали из подручных материалов прямо в квартире, затем переехали в гараж. Когда количество желающих помогать выросло, а вместе с ним и объем производства, потребовалось более просторное помещение. Теперь сети плетут в актовом зале муниципальной администрации на пр.Октябрьской революции, 8.

Всего за два месяца руками добровольцев было изготовлено более 3600 квадратных метров маскировки, которая постоянно поступает на фронт и спасает жизни наших военнослужащих.

Для кадет органов внутренних дел организаторы провели мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, показали какие материалы используют и рассказали, какую огромную пользу приносят волонтеры, своими руками изготавливающие маскировку для бойцов.

Через считанные минуты 11 школьников вместе с классным руководителем, родителями и юрисконсультом уже плели маскировочные сети, задавали интересующие вопросы и искренне радовались полученным результатам.

В завершение визита гости поблагодарили участников движения «Маскировочные котики» за интересное и очень полезное мероприятие, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.