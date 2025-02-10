К концу года должны сдать 23 и 36 объектов госпрограммы

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов на прошлой неделе совершил рабочую поездку на полуостров, чтобы проинспектировать ход строительства объектов госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

В Севастополе заместителю главы Минстроя показали ход работ на социально-значимых объектах, строительство очистных сооружений и реконструкцию крупных автомобильных дорог. Также под председательством А.Хусаинова прошло совещание в городском правительстве по теме реализации госпрограммы и планах на 2025 год.

«В ходе совещания с правительством и вице-губернатором региона Алексеем Парикиным обсуждались итоги выполнения госпрограммы в 2024 году, мероприятия, завершить которые планируется в текущем году, а также вопросы увеличения протяженности автомобильных дорог на всей территории Крымского полуострова. До конца 2025 года госпрограммой предусмотрен ввод 23 объектов в городе Севастополе», — сообщила пресс-служба Минстроя.

По итогам осмотра возводимых и реконструируемых объектов, замминистра акцентировал внимание руководства города на необходимости соблюдения сроков строительства и максимального кассового исполнения.

В Республике Крым замминистра осмотрел реконструкцию и строительство очистных в Коктебеле и Судаке, системы водоотведения в Алуште, капремонт берегоукрепительных сооружений и набережной в Коктебеле и строительство подстанции «Юнга».

До конца текущего года на территории Республики Крым планируется завершение 36 мероприятий госпрограммы, трое из них — очистные сооружения.