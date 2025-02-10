Хотят признать участниками СВО экипажи и прикомандированный личный состав четырех судов

На рассмотрение депутатов Законодательного собрания Севастополя внесен законопроект об изменениях в статьи 2 и 4 Закона города Севастополя от 1 декабря 2022 года №720-ЗС «О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей, членов семей погибших (умерших) участников специальной специальной военной операции». Новая редакция предусматривает признание участниками СВО экипажей и прикомандированный личный состав:

— спасательного буксирного судна «СБ-739 Спасатель Василий Бех», выполнявших 16 июня 2022 года специальные задачи в ходе СВО;

— гидрографического судна «Донузлав», выполнявших в период с 23 по 28 марта 2022 года специальные задачи в ходе СВО;

— гидрографического катера «Владимир Козицкий», выполнявших в период с 22 по 26 мая года специальные задачи в ходе СВО;

— морского самоходного плавучего крана «СПК-54150», выполнявших в период с 10 по 18 мая 2022 года специальные задачи в ходе СВО.

Авторы проекта 17 человек, в том числе губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев и 15 депутатов заксобрания.

Проект закона рассмотрен и одобрен постоянным комитетом заксобрания по законодательству и поддержке участников специальной военной операции. В опубликованных документах к проекту нет пояснительной записки к нему.