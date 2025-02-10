Ходить по Большой Севастопольской тропе без проводника можно

В Управлении туризма Севастополя разъяснили действие недавно вышедшего приказа о порядке посещения Большой Севастопольской тропы (БСТ).

Речь идет о приказе №136 от 5 декабря 2024 года «Об утверждении перечня туристических маршрутов, проходящих по территории города Севастополя, требующих специального сопровождения». Отдельные пункты приказа вызвали двоякое толкование среди работников туристической сферы, а также среди походников. Многие из них заволновались: теперь самостоятельное посещение БСТ станет невозможным?

На самом деле, БСТ вовсе не закрывается для семейных походов и прогулок с друзьями. Никакого специального сопровождения при этом, как и прежде, не требуется.

Другое дело, юридические лица (туристические фирмы) и индивидуальные предприниматели, которые оказывают туристические услуги на территории утвержденных маршрутов. Как сказано в разъяснении, «при оказании туристических услуг данные организации должны обеспечить сопровождение группы туристов аттестованным инструктором-проводником, а также зарегистрировать группу на сайте МЧС».

На вопрос о количестве имеющихся инструкторов-проводников, в управлении туризма ответили, что в единый реестр включены 5442 аттестованных инструкторов-проводников. В реестр включены также проводники по водному туризму и альпинисты.