Задержаны женщины-агенты

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины, завербованных для совершения терактов.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, задержанные были завербованы Киевом для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК, прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу, управлению дронами.

В ходе обысков изъята взрывчатка, детонаторы, средства связи с кураторами. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет колонии.

Женщины не были непосредственно связаны между собой, лишь двое задержанных в Ростове-на-Дону оказались бывшими одноклассницами.