Уточнят границы семи кадастровых кварталов

В 2025 году проведут комплексные кадастровые работы в семи кадастровых кварталах.

Как рассказала 6 февраля на заседании правительства директор департамента по земельным и имущественным отношениям Галина Попова, проведение работ запланировано за счет бюджетных ассигнований в размере 8,64 млн рублей.

– Это уточнение границ, исключение пересечений, верификация данных, в том числе уточнение не уточненных земельных участков, уточнение границ объектов капитального строительства. Это не ведет к изменению кадастровой стоимости, это не кадастровая оценка, – представила проект документа Г.Попова.

По ее информации, сейчас речь идет о 6 155 тысячах объектах недвижимости.

Чиновница также сообщила, что такие комплексные кадастровые работы проводятся регулярно, в прошлом году они проведены в отношении 10 кадастровых кварталов. В запланированных на 2025 год семи кварталах кадастровая оценка проводится впервые, ранее не проводилась.

Пересмотр кадастровой стоимости по федеральному графику планируется в 2026-2027 гг.: в 2026 году – в отношении земельных участков, в 2027 -м – объектов капитального строительства.

Все это приведет к пополнению и актуализации сведений в ЕГРН.