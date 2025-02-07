Севастополец в Испании финансировал украинских военных

В суде установлено, что в 2023 году Р.Григорян вместе с семьей переехал из Севастополя в Испанию. Там он нашел в интернет-мессенджере финансовые проекты для сбора денег на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотных летательных аппаратов и бронированных средств. С августа 2023 по февраль 2024 года мужчина переводил деньги для целевого обеспечения текущих нужд вооруженных сил Украины. Таким образом, Р.Григорян оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В 2024 году мужчина вернулся в Севастополь, чтобы продать здесь свое имущество, и был задержан по подозрению в государственной измене: его финансовая активность в Испании была выявлена сотрудниками ФСБ.

Севастопольский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Р.Григоряну наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.