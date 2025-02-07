Сбежал из-под домашнего ареста, чтобы в очередной раз обворовать магазин

По версии полиции, 20-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, успешно обворовывал торговые точки. Материальный ущерб от его противоправной деятельности составил более 70 тысяч рублей.

В январе сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району уже задерживали молодого человека, подозреваемого в четырех кражах из разных торговых точек. Находясь под домашним арестом, он избавился от электронного браслета и в тот же день обворовал магазин бытовой техники.

Подозреваемый всегда использовал одну схему: разбивал камнем окно магазина и проникал внутрь. Добычей становились выручка, продукты питания и алкоголь, а в день побега список добытого пополнился музыкальными колонками стоимостью 40 тысяч рублей.

На этом злоумышленник не остановился. Прихватив с собой нож, он зашел в супермаркет и срезал стоящую там коробку с благотворительными пожертвованиями. Когда персонал магазина попытался его остановить, он пригрозил им и скрылся.

Вскоре оперативники повторно установили местонахождение и задержали подозреваемого. На этот раз судом ему была избрана мера пресечения — заключение под стражу.

В действиях задержанного усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями «Кража» и «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.