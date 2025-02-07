Продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему

Подписаны контракты на создание системы мониторинга параметров транспортных потоков и организацию каналов связи и передачи данных между светофорами.

Подсистема мониторинга параметров транспортного потока является обязательной составляющей интеллектуальной транспортной системы Севастопольской городской агломерации. Она предназначена для сбора, обработки, хранения и передачи данных о параметрах транспортных потоков с детекторов транспорта: скорость движения, плотность и интенсивность транспортного потока на улично-дорожной сети. Эти данные необходимы для оценки состояния автодороги, планирования дорожных работ, принятия эффективных решений по управлению транспортными потоками.

Цена этого контракта 31 миллион рублей. Высокотехнологичные работы выполнит московское ООО «Либрам». Согласно техзаданию до середины июня в 23 местах с наиболее интенсивным движением будут установлены от одного до шести детекторов транспорта, которые и обеспечат автоматизацию процессов сбора и передачи данных внешним системам.

Другим контрактом будут организованы каналы связи и передачи данных между светофорными объектами. Подрядчику за 24,4 млн рублей необходимо наладить связь между 89 светофорами, расположенными в Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах, по волоконно-оптической линии без использования промежуточных узлов коммутации. Работы завершат до конца года.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) развивалась по всей России с 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С 2025 года эти работы продолжатся в рамках нового национального проекта — «Инфраструктура для жизни».

Внедрение интеллектуальных транспортных систем ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Собственником и оператором интеллектуальной транспортной системы Севастополя является департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.