Предложили ввести единые дни бесплатных парковок по всей России

В правительство РФ направлен на рассмотрение законопроект, который предлагает установить единые дни бесплатного использования платных парковок по всей территории России.

Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди», пишет ТАСС. В пояснительной записке авторы проекта указали, что сейчас в разных регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных местах в воскресенье и праздничные дни. Это приводит к ситуации, когда люди из разных регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство, отметили авторы инициативы.

«Введение единых правил позволит устранить неравенство между регионами», — следует из документа.

Так, например, в Севастополе по выходным дням платная парковка в центре бесплатна, а на Балаклаву это не распространяется. Там за припаркованный автомобиль нужно платить во все дни недели.

На новогодние праздники в этом году в центре Севастополя можно было припарковаться бесплатно лишь 1, 2, 7 января. В то время как в Ялте муниципальные парковки работали бесплатно все новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января.