Похолодало и Фиолент остался без электроэнергии

Вечером 6 февраля большое количество домов в этой части Севастополя остались без света. Но аварийные отключения продолжились и на следующий день.

Накануне ФГУП «102 предприятие электрических сетей» Министерства обороны предупреждало потребителей на Фиоленте, что 6 февраля с 19.00 возможно отключение большинства садовых товариществ для «избежания возникновения аварии на сетях».

Избежать не удалось: технологическое нарушение в сетях предприятия произошло в 16.30. В район Фиолента со стороны Монастырского шоссе была отправлена аварийная бригада.

В 18.45 появилось сообщение о новом технологическом нарушении в сетях 102-й сети. А в 22.27 на связь с обесточенными жителями Фиолента в своем телеграм-канале вышел губернатор города.

«Только что мне доложили, что ориентировочно через час планируется завершить восстановительные работы на подстанциях, которые питают электроэнергией Фиолент. Напомню, сегодня из-за резкого понижения температуры и существенного повышения потребления электроэнергии вышла из строя ПС-7, на ПС-20 перегорели линии электропередачи. По моему поручению Правительство Севастополя в координации с «Севэнерго» и ФГУП 102-ПЭС работают над устранением повреждений. Задействованы все ресурсы для кратчайшего восстановления подачи электроэнергии. Лично контролирую ситуацию, нахожусь на работе», — сообщил Михаил Развожаев.

По словам губернатора, «ситуация в связи с похолоданием и ожидаемым сильным ростом потребления энергии для обогрева была прогнозируемая. Поэтому-то вечером и планировалось плановое веерное отключение, о чем люди были предупреждены». Причину аварий он объяснил тем, что «многие решили заранее протопить дома при помощи электроприборов, и линии электропередач перегорели».

Объем энергопотребления в холода существенно превосходит возможности существующих сетей и возможности питающих центров. Поэтому после того, как электроснабжение будет восстановлено, оно будет подаваться не полностью всем потребителям, а сегментами, чтобы предотвратить дальнейшие аварии до повышения температуры и понижения уровня потребления, предупредил губернатор.

После полуночи в диспетчерской энергокомпании сообщили, что «к восстановлению электроэнергии привлечены две аварийно-восстановительные и две ремонтные бригады, а также лаборатория ЭТЛ, экскаватор и другая техника», пообещав, что до часа ночи все потребители на Фиоленте, за исключением района Монастырского шоссе, получат электроэнергию. В «невезучих» СНТ аварийно-восстановительные работы пообещали завершить к утру.

Но и на следующий день проблемы с электроснабжением Фиолента не закончились.

«В 12.56 часов произошло технологическое нарушение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны. Аварийная бригада направлена на ликвидацию», — сообщил диспетчер 7 февраля, перечислил три СНТ, где нет света, и принес извинения за временные неудобства.

Работа ведется, но пока не сделана

Проблеме с электроснабжением на Фиоленте не один десяток лет. Там не все СНТ подключены к газу. Зимой люди, постоянно живущие в этих садовых товариществах, отапливают дома электричеством. Электросети не справляются с такой нагрузкой, да и не рассчитаны на нее.

Городские власти обещают решить проблему при помощи строительства новой электроподстанции на Фиоленте, передачи сетей 102-ПЭС на баланс города и их модернизации, прокладки кольцевого газопровода, выявления бесхозных электросетей, передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ в безвозмездное ведение Севастопольэнерго.

Все пункты плана по-немногу воплощаются, но как-то уж очень медленно.