На Качинском шоссе добавят два билборда

Как выяснилось, решение принято на основании заявки правообладателя соответствующего земельного участка в районе Качинского шоссе.

— Анализируем территорию с целью возможность размещения рекламных конструкций и соблюдения требований регламента, — уточнил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

В конце января в городском правительстве утвердили, что теперь решение о перемещении рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города, будет принимать Межведомственная комиссия. А еще раньше, в середине ноября 2024 года на торгах разыграли право заключения договоров на установку и эксплуатацию более трех сотен рекламных конструкций. Общая стоимость всех 32 лотов приближалась к 20 миллионам рублей, а итоговая цена по сравнению с первоначальной выросла в 52 раза!

В результате торгов почти все места под рекламные конструкции достались одной фирме — ООО «Восток-Медиа», конкурентам ушли лишь три лота.