На Фиоленте подключают резервные источники питания

Массовые отключения на Фиоленте произошли вечером 6 февраля на фоне похолодания. В этой части Севастополя, где проживает до 20 тысяч человек, газифицированы не все садовые товарищества. Дома отапливают электричеством.

Аварийные бригады ФГУП «102 предприятие электрических сетей» Минобороны России полночи восстанавливали технологические нарушения в своих сетях. Но аварии продолжились и 7 февраля, потому что объем энергопотребления на Фиоленте в холода существенно превосходит возможности существующих там сетей и возможности питающих центров.

В 16.37 диспетчерская служба энергопредприятия опубликовала оптимистичное сообщение, что по распоряжению губернатора Севастополя 102-ПЭС размещает в районе Фиолента пять резервных источников электропитания мощностью от 300 до 1000 кВт.

«В настоящее время, с целью предотвращения перебоев электроэнергии района Фиолент производим подключение дизельных электростанций в энергодефицитные районы Фиолента. На данный момент производится заправка топливом и пусконаладочные работы», — сообщили в 102 ПЭС.