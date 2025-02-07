На Демидова демонтируют и бордюры

На улице Демидова продолжаются авральные ремонтные работы, чтобы к 17 февраля запустить по ней большой транспортный поток.

С утра 7 февраля рабочие подрядной организации ООО «Куб» взялись за демонтаж бордюров, которые будут менять на новые. На демонтаж бордюров предположительно уйдет пара дней.

Как рассказал начальник участка ООО «Куб» Владислав Пахомов, на 7 февраля демонтаж брусчатки на проезжей части улицы полностью завершен. На это ушло три полных рабочих дня. Плитка вывезена на склад ГБУ «Севастопольский автодор», камни сортируют, моют, обрабатывают специальными средствами, готовят для укладки в дальнейшем. Правда, этим строители займутся уже после того, как завершатся работы по ремонту подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского. До этого улицы Демидова и Шмидта, с уложенным на них 30-сантиметровым бетонным покрытием, станут альтернативными объездами для автотранспорта.

Под бетон уложат основание—– из щебня или щебеночно-песчаной смеси, с последующими уплотнением и утрамбовкой. В дальнейшем, бетон станет основанием для укладки брусчатки.

— Общая протяженность участка ремонта – около 500 квадратов. Сейчас мы сделаем аккуратный спуск с тротуаров к временному бетонному покрытию, без каких-либо острых углов, Когда вернется брусчатка, первоначальный профиль дороги и уклоны полностью сохранятся. Также пришлось демонтировать некоторые ступени с тротуаров в связи с их техническим состоянием. Скорее всего, вместо них сделаем новые ступени, но пока говорить определенно об этом рано, — объяснил происходящее на ул.Демидова В.Пахомов.

На вопрос «Севастопольской газеты», почему дорогу нельзя было использовать в прежнем виде, В.Пахомов пояснил, что это связано с ее техническим состоянием — кое-где образовались провалы.

— Так или иначе, это надо было делать. Решили, что улицу лучше всего благоустроить именно сейчас, — пояснил начальник участка.

В последующем бетонное основание станет своеобразной подушкой, на которую будет укладываться брусчатка. Твердое основание обеспечит ей гарантию от просадок, образования ям и бугров.

Впрочем, В.Пахомов считает, что говорить о технологии укладки брусчатки пока рано. Сейчас это не первоочередная задача.

Одновременно со строителями на улице Демидова работают специалисты Севэнерго.