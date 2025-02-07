Крымчане отдали телефонным мошенникам еще 60 миллионов рублей

За январь 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 245 дистанционных мошенничеств, по которым сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 60 млн рублей.

К уголовной ответственности за этот месяц привлечено 30 лиц, совершивших 139 таких преступлений, сообщила прокуратура республики и рассказала о самых популярных схемах, которые используют мошенники.

СМС или звонок с просьбой о помощи

Вам звонят или пишут с незнакомого номера и просят срочно перевести деньги на этот номер. Иногда имена совпадают (особенно если ваш телефон нашли в открытом доступе, например, на онлайн-доске объявлений). При попытке выяснить, что случилось и кто звонит, называют первое попавшееся имя и говорят, что дело срочное.

Неожиданный выигрыш

Вам приходит сообщение или звонок с радостной новостью: вы выиграли подписку на новую онлайн-игру или сервис. Для получения выигрыша просят отправить код на короткий номер, который будет стоить вам денег.

Отдайте долг

Звонят от лица банка, сотового оператора или сервиса, которым вы пользуетесь, и требуют срочно оплатить задолженность.

Ошибочный платеж

Вы получаете СМС о том, что ваш баланс пополнен на некую сумму. Затем вам пишет или звонит мошенник, утверждает, что по ошибке перевел вам деньги и просит вернуть их на определенный номер. Чаще всего, сообщение о пополнении является подделкой.

Не переводите деньги!

Если имена (ваше и человека в беде) совпадают, а номер неизвестен, позвоните или напишите всем знакомым с таким именем. Не отвечают? Напишите в мессенджер или просто подождите. Сначала выясните, что случилось. Перезвоните сами. Позвоните по указанному на сайте номеру телефона вашего банка/мобильного оператора/сервиса и уточните, что происходит.

Если вы и правда что-то выиграли (или задолжали), пусть представитель компании подтвердит это. Скорее всего на самом деле никакой задолженности, как и выигрыша, не существует, а вас просто пытались обмануть.