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Крымчане отдали телефонным мошенникам еще 60 миллионов рублей

Рябов Михаил

За январь 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 245 дистанционных мошенничеств, по которым сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 60 млн рублей.

К уголовной ответственности за этот месяц привлечено 30 лиц, совершивших 139 таких преступлений, сообщила прокуратура республики и рассказала о самых популярных схемах, которые используют мошенники.

СМС или звонок с просьбой о помощи

Вам звонят или пишут с незнакомого номера и просят срочно перевести деньги на этот номер. Иногда имена совпадают (особенно если ваш телефон нашли в открытом доступе, например, на онлайн-доске объявлений). При попытке выяснить, что случилось и кто звонит, называют первое попавшееся имя и говорят, что дело срочное.

Неожиданный выигрыш

Вам приходит сообщение или звонок с радостной новостью: вы выиграли подписку на новую онлайн-игру или сервис. Для получения выигрыша просят отправить код на короткий номер, который будет стоить вам денег.

Отдайте долг

Звонят от лица банка, сотового оператора или сервиса, которым вы пользуетесь, и требуют срочно оплатить задолженность.

Ошибочный платеж

Вы получаете СМС о том, что ваш баланс пополнен на некую сумму. Затем вам пишет или звонит мошенник, утверждает, что по ошибке перевел вам деньги и просит вернуть их на определенный номер. Чаще всего, сообщение о пополнении является подделкой.

Не переводите деньги!

Если имена (ваше и человека в беде) совпадают, а номер неизвестен, позвоните или напишите всем знакомым с таким именем. Не отвечают? Напишите в мессенджер или просто подождите. Сначала выясните, что случилось. Перезвоните сами. Позвоните по указанному на сайте номеру телефона вашего банка/мобильного оператора/сервиса и уточните, что происходит.

Если вы и правда что-то выиграли (или задолжали), пусть представитель компании подтвердит это. Скорее всего на самом деле никакой задолженности, как и выигрыша, не существует, а вас просто пытались обмануть.