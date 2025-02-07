Ищут туроператора для отдыха 1700 детей

ГУ «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» разместило на сайте госзакупок четыре тендера общей стоимостью в 100 миллионов рублей на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Севастополе. Один лот стоимостью в 40 млн рублей и еще три — по 19,9 млн рублей. За эти деньги необходимо отдохнуть 1711 детям в возрасте от 7 до 16 лет с 1 июня по 31 августа в четыре смены по 21 день каждая. Услуги должны оказываться на территории Севастополя и Республики Крым на берегу Черного моря.

В течение смены дети должны быть обеспечены пятиразовым питанием, ежедневным купанием в море, занятиями спортом, культурно-воспитательной и развлекательной программами. В конце смены не менее 30% детей обязаны пройти анкетирование. Содержание анкет будет согласовано с государственным заказчиком, указано в документе.

Целый год детского отдыха

В России 2025 год объявлен Минпросвещением Годом детского отдыха в системе образования РФ.

В этом году будет сформирована единая система подготовки вожатых, утверждена федеральная программа воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления.

Также пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Международного детского центра «Артек» и 65-летию Всероссийского детского центра «Орленок», 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны состоится фотомарафон «Калейдоскоп событий и поколений».

Кроме того, будут организованы Всероссийский смотр-конкурс по определению лучших регионов в сфере организации отдыха и оздоровления детей, Всероссийский конкурс «Лучший детский лагерь России», Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления и Всероссийский форум вожатых.