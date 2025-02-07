Адрес помощи прежний — сражающийся Донбасс

Уже 10 лет помогает Донбассу севастополец Андрей Соболев. Оказывает немалую гуманитарную помощь воинам и населению республик, выступает с концертами в подразделениях, госпиталях, в производственных коллективах, учреждениях культуры и образования. Бо́льшую часть тиражей своих поэтических сборников передает в библиотеки ЛНР и ДНР, войсковых частей или просто дарит зрителям на импровизированных встречах-концертах.

В январе А.Соболев находился в Луганской народной республике, куда привез специальные технические средства для обеспечения боеготовности подразделений, литературу. Встречался не только с бойцами СВО, но и провел авторский вечер для учащихся Луганского колледжа строительства, экономики и права. Такой патриотический урок, по мнению преподавателей, очень важен и полезен cегодня для молодежи Донбасса.

Не были забыты и пациенты госпиталя. По их мнению стихи и песни А.Соболева стали еще одним лекарством в лечении от ран и недугов.