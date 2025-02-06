В ПЗЗ сельских территорий опять внесли изменения

На этот раз изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) коснулись трех заседаний комиссии по подготовке ПЗЗ и одобрены 6 февраля на заседании городского правительства.

Изменения касаются территорий в границах Андреевского, Качинского, Терновского, Верхнесадовского, Орлиновского внутригородских муниципальных образований.

Как пояснила и.о.директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева, проект подготовлен с учетом предложений заинтересованных лиц. Предложения были рассмотрены в ходе трех заседаний комиссии по подготовке Правил. После этого проведены общественные обсуждения с 18 декабря по 15 января, в ходе которых подано три предложения.

Итоги общественных обсуждений рассмотрены на заседании комиссии 17 января, пор результатам рассмотрения было рекомендовано внести изменения в ПЗЗ.

Как сообщила Ю.Шемонаева, речь идет об уточнениях в отношении ижс.

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по сельским территориям приняли 2 декабря 2022 года на заседании правительства Севастополя в границах все тех же Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского внутригородских образований.