В Крыму в 2025 году еще будет три нерабочих понедельника и одна пятница

Глава Республики Крым Сергей Аксенов установил в регионе в 2025 году четыре дополнительных нерабочих праздничных дня.

«В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале.

Соответствующий указ главы региона от 6 февраля опубликован на сайте правительства республики.

Севастополь — соседний субъект Республики Крым, но некоторые государственные организации и учреждения у нас общие. В эти крымские нерабочие праздничные дни они и в Севастополе будут отдыхать.