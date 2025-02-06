В Крыму расчищают дороги от снега

На полуострове сложные погодные условия. Крымавтодор направил дополнительные силы для расчистки и обработки дорог.

Как сообщается, в районе Судака, Белогорска и Феодосии — сильный снег. Ведется очистка и обработка дорог.

Водителей просят быть внимательными и быть готовыми к ухудшению видимости.

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 февраля, 7, 8 и 9 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Днем 6 и ночью 7 февраля — мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица.

В Севастополе 6, 7 и 8 февраля — без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +1...+3°. На дорогах местами гололедица.