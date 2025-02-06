Спешите жить, творить, любить!

В Севастопольском центре культуры и искусств 5 февраля открылась выставка художницы Варвары Грищенко «Семья. Родина. Мир». Всего в экспозиции представлено 25 живописных работ — натюрморты, пейзажи, портреты, выполненные в реалистичной и импрессионистская манере. Яркие, жизнеутверждающие картины наполнены светом и южным колоритом.

Кроме работ В.Грищенко на выставке представлены работы ее супруга Ивана Грищенко и их сына — Романа. Все они — художники, выпускники симферопольского художественного училища им.Самокиша. Сегодня Роман Грищенко — участник СВО. Он служит в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны. Бал ранен в районе Крынок в Херсонской области. Награжден за отвагу, самоотверженность и личное мужество медалью Жукова.

— Это семейная выставка. На ней представлены работы трех авторов. Есть натюрморты, картины, посвященные ВОВ, портреты. Каждое полотно проникнуто чувством искренности и правдивости. Здесь и радость весны, и красивые букеты, и люди, которые сражаются на фронте. Эти картины не могут не трогать человеческую душу. Они делают людей добрее и дают понимание, что плохое рано или поздно заканчивается, что обязательно будет победа, и будет весна и, как говорит Варвара Павловна, Пасха обязательно наступит и придет возрождение, — делится впечатлениями художник, председатель Севастопольской региональной общественной организации «Творческий союз художников Севастополя» Сергей Берлов.

Сама художница объясняет, что ее любимая тема «цветы». Она их может писать бесконечно, как бесконечна ее любовь к малой родине, к тем местам, где прошло ее детство. Яркие эмоциональные ощущения жизни именно оттуда, заверяет автор.

— Это луга и леса Воронежской области, семь километров соснового бора, цветы, грибы и всякие звери. Я ходила по лесу, как по своему дому. Какая там красивая природа! — вспоминает В.Грищенко.

Все натюрморты художница пишет с натуры, а ярость картин и их цветовая гамма не меняется даже с началом СВО.

— Как она может поменяться. Вот я поставила натюрморт, как я могу изменить цвет, их природу? — удивляется автор.

Привлекает внимание сюжетный портрет отца Варвары — Павла Антоновича, участника Великой Отечественной войны, написанный ее супругом.

— Портрет моего отца называется «9 мая». Как-то отец приезжал к нам в гости, в Севастополь, и задумал свой портрет: он на фоне моря и чаек, — говорит женщина.

На выставке много портретов и автопортретов. Варвара и Роман Грищенко принимали участие в патриотических проектах, писали участников СВО, вернувшихся с полей сражений. Она с трепетом и слезами на глазах рассказывает, что портреты наших севастопольских героев, погибших на войне, Дмитрия Черепка и Кирилла Костенникова ей пришлось писать по фотографиям. А надо было бы — при их жизни. Художница считает, что жизнь быстротечна, и надо жить с радостью в сердце каждый день. Жить, творить и любить!

В.Грищенко — член Севастопольского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» и «Творческого союза художников Севастополя». Ее произведения находятся в музеях Севастополя, Симферополя, в частных коллекциях стран ближнего и дальнего зарубежья.