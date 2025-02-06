Рассказали о новом порядке получения карт для бесплатного проезда в общественном транспорте

Новый порядок выпуска, выдачи и обслуживания электронных средств оплаты и проезда (ЭСОП) утвержден постановлением правительства Севастополя в мае 2024 года и действует с 1 июля 2024 года.

Как получить электронное средство оплаты и проезда рассказала заместитель начальника управления методологии предоставления социальной поддержки департамента труда и социальной защиты населения Людмила Воробьева.

— В Севастополе бесплатным проездом в городском пассажирском транспорте, железнодорожном транспорте пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов пользуются 35 категорий граждан, из которых 130 тысяч — пенсионеры, — озвучила данные Л.Воробьева. Региональная льгота по бесплатному проезду предоставляется гражданам по месту постоянного проживания или временного пребывания в Севастополе.

По выбору заявителя электронные средства оплаты проезда могут быть персонифицированными и неперсонифицированными. Социальные персонифицированные ЭСОП — это или банковская карта платежной системы «Мир», или единая городская карта Севастополя (ЕГКС) — их используют в городе с 2020 года. Срок выпуска такой карты составляет 40 дней.

Неперсонифицированная ЭСОП — это банковская именная карта платежной системы «Мир». Она привязывается к учетной записи льготника в автоматизированной системе учета оплаты проезда. В этом случае льгота предоставляется при наличии документа, удостоверяющего личность льготника. Такую привязку можно сделать в течение двух-трех дней.

Выдача временных проездных карт для бесплатного проезда действующим постановлением не предусмотрена. До получения ЭСОП, проезд в общественном транспорте оплачивается заявителем по установленным тарифам для населения. Такое решение было принято департаментом транспорта, хотя ранее на период эмиссии карты льготникам выдавали временные проездные документы, что гарантировало им бесплатный проезд.

Карты действуют до конца века

Карты ЕГКС, выпущенные в 2020 году и привязанные к банковской карте банка «Россия», остаются действующими до 2099 года, даже в том случае, если срок самой банковской карты истек.

— Если владелец карты не пользовался банковской картой, а использовал ее только как карту ЕГКС, то такой проездной документ остается действительным бессрочно, — сообщили в АБ «Россия».

Для получения льготы необходимо предоставить заявление, паспорт или иной документ удостоверяющий личность гражданина, его место жительства, а также документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной льготы.

С заявлением нужно обратиться лично в любое отделение ГАУ «Цифровой Севастополь» — МФЦ; в отдел приема населения управления адресной социальной поддержки населения департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, по адресу проспект Генерала Острякова, 87.