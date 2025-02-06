Просят ускорить ремонт качинского Дома со львами

Житель Качи попросил председателя Законодательного собрания Владимира Немцева ускорить начало капительного ремонта дома по адресу улица Авиаторов, 12. Из-за установленных у главного подъезда двух скульптур лежащих львов дом в народе называют «Домом со львами».

Этот знаковый для поселка Кача дом с 2020 года является выявленным объектом культурного наследия (ОКН).

Как уже писала «Севастопольская газета», история дома связана с зарождением отечественной авиации. Между тем, нынешнее техническое состояние здания вызывает много вопросов, решить которые можно было бы капитальным ремонтом.

Еще до придания зданию статуса ОКН проект капремонта был разработан, однако последующее включение дома в перечень ОКН привело к необходимости разработать новый проект с учетом выявленного статуса. Однако, по словам руководителя Севнаследия Ирины Масликовой, сказанные ею в апреле 2023 года на сессии Законодательного собрания, для разработки нового проекта необходима субсидия.

«Пока будет запрошена субсидия, пока получим финансирование... В нашем городе провести реставрацию многоквартирного жилого дома без субсидирования нереально — нет таких сроков, за которые могли бы быть собраны эти деньги», — объяснила тогда И.Масликова.

Еще одной проблемой дома остается нерешенность вопросов оформления первоначальных документов собственниками квартир. Как оказалось, не все собственники проживают в Севастополе, не все хотят реставрации, многие боятся за свои перестроенные балконы, кондиционеры и т.д..

Обращение к В.Немцеву, по мнению заявителя, должно помочь сдвинуть вопрос с мертвой точки.

В ответ спикер обещал подготовить обращение в Фонд содействия капитальном ремонту и взял вопрос на личный контроль.