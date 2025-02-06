Хотят возродить турнир «Памяти героев Севастополя»

Идея возродить турнир по боксу «Памяти героев Севастополя» инициирована Управлением спорта города Севастополя. Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Алексей Ярусов.

Он рассказал, что в ведомстве провели рабочее совещание, на котором обсудили значение турнира в деле сохранения исторической памяти, развития бокса и поддержки спортсменов.

Это отметили и участники совещания, в том числе председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, представитель этой организации в Крыму и Севастополе Александр Шибирин. председатель федерации бокса Севастополя Максим Коптяков, замдиректора департамента труда и соцзащиты Дмитрий Шамрей, председатель севастопольского объединения профсоюзов Вадим Богачев, начальник отдела по развитию спорта высших достижений Никита Дмитриев, начальник отдела по развитию физической культуры и массового спорта Лариса Евдокимова, директор спортшколы олимпийского резерва №4 Олег Баландин.

Участники совещания обсудили, как и в каком формате можно было бы снова организовать турнир, вернув ему статус значимого городского спортивного мероприятия.

По информации А.Ярусова, итогом совещание стало решение продолжить работу в этом направлении.