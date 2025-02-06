Доработанную транспортную схему представят к 17 февраля

Предложения жителей города по временной транспортной схеме учтут. Об этом 6 февраля на заседании правительства сообщил и.о.губернатора Севастополя Павел Иено.

По его словам, большая часть брусчатки на улицах Шмидта и Демидова уже снята и перевезена на склад ГБУ «Севастопольский Автодор».

— Приступили к сортировке, моем, работаем по графику, — сообщил П.Иено.

Он также сказал, что после публикования альтернативных маршрутов движения в дептрансе анализируют поступающие предложения и замечания.

— В любом сейчас, понадобятся некоторые корректировки, потому что видим, что есть здравые предложения. Через неделю будем готовы доложить и окончательно принять решение, – заверил П.Иено.

Измененные маршруты общественного транспорта

Пока департамент транспорта придумал такие изменения:

— по ул.Капитанской пойдут автобусы: 4, 16, 22, 30, 84, 109, 110;

— по ул.Шмидта и ул.Демидова: 4, 83, 112;

— по ул.Гоголя (в оба направления): 73, 77, 95, 105, 107, 195.

Сокращенные схемы движения маршрутов:

— автобус №10 — до пл.Восставших;

— автобус №31 — до ул.Новороссийской;

◽️автобус №85 — по Руднева, Гидрографической, Токарева, Шабалина, Хрусталева (без заезда на пл.Ушакова)

— троллейбус №5 — до пл.Восставших.

Для пассажиров этих четырех маршрутов будет организована бесплатная бесшовная пересадка на другие маршруты по картам ЕГКС.

Автобус №2 будет ходить из Стрелецкой до пл.Восставших, потом по ул.Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя — до пл.Ушакова, а оттуда уже опять по ул.Гоголя — до 5-км. В обратном направлении предусмотрен заезд на пл.Ушакова, разворот и возврат по ул.Гоголя, Кожанова и Ивана Голубца, чтобы выехать на ул.Толстого.