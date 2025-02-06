Автор советского герба Севастополя — Заслуженный художник России
Указом Президента России художнику Сергею Шахунову присвоено почетное звание.
Почетный знак и удостоверение вручил художнику губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Встреча состоялась на даче С.Шахунова. Художник и его жена Надежда Крылова рассказали губернатору о символике и смыслах, заложенных в гербе Севастополя.
Творчество С.Шахунова в жанре плакатной живописи и графики, посвященная героическому подвигу, патриотизму, экологии и борьбе с фашизмом, получила мировое признание. Одна из работ Сергея Александровича, посвященная борьбе с фашизмом, находится в музее в Освенциме.
— Я предложил Сергею Александровичу выпустить альбом с его плакатами и комментариями. Считаю, что работы легендарного художника должны сохраниться в истории Севастополя, — цитирует М.Развожаева его пресс-служба.
Герб Севастополя с Памятником затопленным кораблям был утвержден 12 февраля 1969 года. Но сейчас он оказался на полулегальном положении. С начала перестройки и городские власти, и геральдисты-энтузиасты пытаются заменить советский герб на дореволюционный — с грифоном. У городской общественности это предложение отклика не находит.
Закон об официальном гербе Севастополя пока не принят.