Автор советского герба Севастополя — Заслуженный художник России

Почетный знак и удостоверение вручил художнику губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Встреча состоялась на даче С.Шахунова. Художник и его жена Надежда Крылова рассказали губернатору о символике и смыслах, заложенных в гербе Севастополя.

Творчество С.Шахунова в жанре плакатной живописи и графики, посвященная героическому подвигу, патриотизму, экологии и борьбе с фашизмом, получила мировое признание. Одна из работ Сергея Александровича, посвященная борьбе с фашизмом, находится в музее в Освенциме.

— Я предложил Сергею Александровичу выпустить альбом с его плакатами и комментариями. Считаю, что работы легендарного художника должны сохраниться в истории Севастополя, — цитирует М.Развожаева его пресс-служба.

Герб Севастополя с Памятником затопленным кораблям был утвержден 12 февраля 1969 года. Но сейчас он оказался на полулегальном положении. С начала перестройки и городские власти, и геральдисты-энтузиасты пытаются заменить советский герб на дореволюционный — с грифоном. У городской общественности это предложение отклика не находит.

Закон об официальном гербе Севастополя пока не принят.