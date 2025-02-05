Жук-олень чувствует себя прекрасно, а бронзовка великолепная исчезла

В Севастополе ученые ежегодно проводят мониторинг редких и находящиеся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города. Результаты прошлогодних исследований опубликовал Севприроднадзор.

В 2024 году в заказнике «Байдарский» специалисты на 11 площадках наблюдали за 29 видами растений и восемью видами животных. Были выявлены новые места произрастания дремлика тонкогубого и коровяка восточного. Ученые отметили, что численность бабочника колыванского, восковика восточного и жука-оленя остается стабильной. Последнего даже стало больше. Усач большой дубовый, розалия альпийская, пчела-плотник обыкновенная, шмель глинистый, сольпуга южнорусская в Байдарском заказнике оказались гостями редкими, но встречались регулярно. Озабоченность высказана относительно популяций невролеона сходного и бронзовки великолепной — они в заказнике фактически исчезли, хотя последний вид в отдельные годы может давать вспышки численности.

Экологи также указали на угрозы, которые влияют на природный комплекс — это механические воздействия, химическое влияние, изменение состава и структуры почв, климата, поверхностных и грунтовых вод. К основным рискам для лесных краснокнижных жуков они относят уничтожение старовозрастных деревьев и ветровал. А для степных бабочника и шмеля — опасность несут пожары, палы, а также перевыпас.

При этом в отчете сказано, что природные комплексы заказника большей частью остаются в природном и малонарушенном состоянии, это связано с относительной недоступностью для посещения некоторых участков, а также удаленностью от крупных населенных пунктов.