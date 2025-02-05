Жительницу Ялты будут судить за госизмену

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Ялты. По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года в городе Дублине открыла счет в банке и перевела деньги организации, финансирующей вооруженные силы Украины. Женщина вполне осознавала, что деньги будут использованы для нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации.

Незаконная деятельность обвиняемой выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.