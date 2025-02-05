За газ придет отдельная квитанция

С 2025 года платеж за газ не включается в единую платежную квитанцию от ООО «Цифровые инновации». Севастопольгаз будет присылать потребителям свою расчетку.

Поставщик газа населению ГУП «Севастопольгаз» принял решение о формировании и доставке платежных документов самостоятельно, без посредников. Кроме этого в платежную квитанцию кроме строки платежа — за «газоснабжение» добавят еще одну — за «техническое обслуживание газового оборудования». Абонентская плата за техобслуживание будет начисляется ежемесячно равными долями: 1/12 от годовой суммы.

«С 1 января 2025 года в Севастополе введен новый порядок оплаты за ТО ВКГО. ГУП «Севастопольгаз», единственная организация, имеющая право на проведение ТО ВКГО в городе, переходит на ежемесячную оплату. Это решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №859 от 29.05.2023 и с учетом пожеланий севастопольцев для обеспечения более равномерной оплаты коммунальных услуг», — сообщила пресс-служба Севастопольгаза.

Кроме этого в этой ресурсной компании объяснили, что с 1 сентября 2023 года договор на ТО ВКГО/ВДГО является публичным. Он заключается автоматически при оплате первой ежемесячной части стоимости ТО в квитанции за газ. При этом личное посещение ГУП «Севастопольгаз» для подписания договора не требуется. Хотя при желании абонента договор может быть заключен в бумажной форме и выдан на руки в ГУП «Севастопольгаз».

В квитанции за газ за январь 2025 года также будет отражена задолженность за техобслуживание за 2024 год, если она имеется.