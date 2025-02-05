Выплаты к Дню Победы перечислят заранее
Большую часть региональных выплат к 9 мая выплатят уже в течение февраля, сообщила 4 февраля на заседании правительства директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина. По ее словам, деньги на карточки ветеранам поступят до 1 марта.
– Такой алгоритм проработан с департаментом финансов, он позволит нам уже со следующей недели выплачивать средства, – сказала Е.Сулягина.
Она также отметила, что часть ветеранов, пользующихся услугами почты, смогут получить указанные средства в марте. По ее данным, таких получателей в Севастополе не более четырех тысяч.