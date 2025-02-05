В главной роли — Крым

В Крыму можно найти и снять что угодно — американскую прерию, азиатскую пустыню, африканскую саванну, альпийские луга или тропический берег. Снимай — не хочу! Впрочем, хотят и снимают: в Севастополе, Ялте, Симеизе, Судаке, в Новом Свете...

Подборку фильмов, снятых в 2024 году в Крыму, представил на своем сайте Туристический портал Крыма. Некоторые киноленты уже вышли на экраны.

«Платье цвета моря»

Многие телезрители уже посмотрели мелодраму «Платье цвета моря», которая снята режиссером Юрием Лейзеровым. Этот мини-сериал вышел на канале «Россия-1» в июне. В нем севастопольские улицы и севастопольские пейзажи: пляжи Фиолента, парк Победы, крепость Чембало в Балаклаве, бухты. Еще одной приметой города в кадре стали севастопольские маки.

Сюжет прост: скромная учительница Александра, недавно брошенная супругом, приезжает отвлечься от личной драмы в Крым. Цель поездки — побыть с внуком и закрутить компоты из южных фруктов. Всё шло по плану, пока героиня не купила в обычном торговом ларьке синее платье. С этого момента жизнь меняется кардинально: на нее стали обращать внимание мужчины, с ней стали происходить самые разные события, которые в итоге поставили женщину перед непростым выбором.

Роль бывшего мужа Александры исполнил артист Театра им.Лавренева Юрий Пимкин, на счету которого уже более 60 фильмов.

Кроме Ю.Пимкина, в мелодраме снялись артисты Театра им.Луначарского, а также артисты крымских театров.

«В потоке трех стихий»

Не узнать поселок Симеиз при просмотре этого фильма просто невозможно.

Режиссер Ирина Гобозашвили сняла настоящую спортивную драму с элементами детектива. Помимо Симеиза, съемки велись в Севастополе, Ялте, Екатеринбурге, Москве, Подмосковье. В конце июля фильм вышел на экраны кинотеатров.

Любителям фильмов о спорте предлагают окунуться в хитросплетения происходящих событий, героем которых стал прыгун в воду Влад Фокин, переживающий карьерный кризис и жизненные разочарования. Из этого состояния его выводит следователь, предложивший спортсмену принять участие в соревнованиях по клифф-дайвингу (прыжки в открытую воду с большой высоты) и помочь вычислить грабителей среди спортсменов-любителей. Интрига в том, что, приняв предложение следователя, герой «вышел» на своего друга, оказавшегося связанным с преступниками.

«Ангел мести»

Фильм режиссера Дарьи Полторацкой по сути является современной киноверсией романа «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. Это сериал о поисках справедливости и возмездии за предательство.

Главный герой — офицер-подводник Андрей Корсаков четверть века назад из-за предательства друзей и коварства коррумпированного военного прокурора потерял невесту, имя и свободу.

По прошествии многих лет он возвращается в родной город под другим именем, выстраивает беспощадный план мести всем, кто разрушил его жизнь. Как и в случае Монте-Кристо, он ничем не выдает своего намерения предъявить счета своим обидчикам.

Фильм снимали в Москве и Подмосковье, но большая часть материала снята и в осеннем Крыму: в Коктебеле, на горе Клементьева, в районе Кара-Дага, в городе Саки, где кинематографисты создали декорации соляных приисков, где работал во время заключения главный герой.

«Черная гора»

Детективная история режиссера Олега Шторма в значительной степени снята с участием севастопольских артистов. Судите сами: Евгений Чернорай, Светлана Агафошина, Виталий Омельченко, а еще Андрей Пермяков, художественный руководитель Крымского театра юного зрителя.

Фильм вышел на телеэкраны на канале ТВЦ в конце августа.

Артист Театра им.Луначарского Евгений Чернорай исполнил в нем роль главного героя Александра Кречета, отставника-следователя, поменявшего место жительства на некий крымский поселок с названием Крымская гора. Однажды он спас в море избитого молодого человека, который оказался похож на пропавшего 25 лет назад жениха местной официантки. По мнению А.Кречета, речь идет об убийстве, однако местный полицейский настаивает на несчастном случае. В итоге следователь в отставке берется за расследование сам. И... раскрывает не только это преступление, а еще то, что случилось здесь в далеких 90-х.

Это еще один фильм — наслаждение севастопольскими пейзажами: виды Балаклавы, пляжи, крепость Чембало, виды Фиолента и мыса Айя.

«Западня»

Еще один «севастопольский» и «крымский» фильм — «Западня» снял уже знакомый нам режиссер Олег Шторм. В главных ролях севастопольцы и крымчане — Мария Кондратенко, Виталий Таганов, Евгения Синицкая, Владимир Миллер, Дмитрий Кундрюцкий, Людмила Юрова.

Это еще один детектив, с очередным восхищенным киновзглядом на Южный берег Крыма.

Актриса Театра им.Луначарского М.Кондратенко сыграла роль ландшафтного дизайнера Варвары Красновой. Она взялась за проект перепланировки старого сада в роскошном поместье у моря. Уже на следующий день после ее приезда в доме убивают хозяина, который почему-то оставил завещание на имя Варвары.

Почему так, предстоит раскрыть следователю Кириллу Малинину. Под подозрение попадает каждый, кто был в доме в ночь убийства. Догадайтесь, где шли съемки? Правильно, на Южном берегу Крыма, причем в роли богатого особняка снялась одна из местных гостиниц.