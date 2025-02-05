Упрощен порядок трудоустройства работников из новых регионов

Теперь при отсутствии в трудовой книжке сведений об увольнении с последнего места работы люди смогут обратиться в любой территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования. После подачи соответствующего заявления в сведения о трудовой деятельности будет внесена дата прекращения трудовых отношений с указанным работодателем. Эти сведения будут храниться в информационных ресурсах Социального фонда, которые доступны работодателям.

По действующим правилам, в случае невозможности прекращения трудовых отношений с работодателями в силу определённых обстоятельств в новых регионах, запись об увольнении может быть внесена в трудовую книжку сотрудника только органом местного самоуправления или работодателем на новом месте работы. Однако, как показала практика, работники из новых регионов по различным причинам не всегда могут посетить органы местного самоуправления, а затем сталкиваются с дополнительными трудностями при трудоустройстве, особенно при переезде в другие субъекты. Новое постановление позволит исключить подобные ситуации, сообщила пресс-служба кабмина.