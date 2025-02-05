У банкоматов установили «стоячих полицейских»

Картонный служитель порядка должен напоминать потенциальным жертвам об опасности заманчивых предложений в интернете и ответа на звонки с незнакомых номеров.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, за 2024 год преступники с использованием информационно-коммуникационных технологий лишили жителей города 527,6 млн рублей.

Полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, разъясняя гражданам, как защитить себя и свои деньги от уловок мошенников. Теперь им в этой работе будут помогать ростовые фигуры участкового уполномоченного полиции с информационной памяткой.