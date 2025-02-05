«Сотрудница банка» должна вернуть украденное
Прокуратура добивается возвращения 900 тысяч рублей, которые севастопольская пенсионерка перечислила телефонной мошеннице на «безопасный счет».
Апанасенковский районный суд Ставропольского края удовлетворил исковое заявление прокуратуры Гагаринского района Севастополя в интересах жительницы 1945 года рождения о взыскании в ее пользу неосновательного обогащения с лица, на чей банковский счет перечислены похищенные у нее денежные средства.
Следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбуждено и расследуется уголовное дело телефонных мошенников. Женщине позвонила «сотрудница банка» и убедила «обезопасить» сбережения, обналичив и перечислив деньги на определенный банковский счет. Жертва перечислила постороннему лицу 900 тысяч рублей.
В ходе расследования установлено, что банковский счет принадлежит жительнице Ставропольского края. Прокурор района в интересах пожилой женщины предъявил исковое заявление о взыскании с владелицы счета указанной суммы как неосновательного обогащения. Ответчица в судебном заседании не смогла доказать, что деньги от старушки получила законным путем.
Иск прокурора удовлетворен. Судебное решение вступило в законную силу.
Прокуратура Севастополя предупреждает: никому не сообщайте данные своей банковской карты, пароли и коды, поступившие вам SMS-сообщением. Советуйтесь с близкими, принимая решение о переводе денег неизвестным людям. Перезвоните родственнику, якобы попавшему в беду, прежде чем передавать или перечислять деньги незнакомцам. Запомните: настоящие работники банковских учреждений и сотрудники правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасный счет».