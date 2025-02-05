Росреестр исправляет исторически накопленные реестровые ошибки

В рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» с октября 2022 года Управлением Росреестра по Республике Крым и Севастополю исправлено более пяти с половиной тысяч реестровых ошибок. В Севастополе — 583.

Согласно законодательству, реестровой является ошибка, которая была перенесена в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) из документов, представленных в орган регистрации прав. Это может быть межевой или технический план, карта-план территории, акт обследования, а также документы, содержащие сведения о границах различных зон и территорий. Такие ошибки возникают из-за погрешностей, допущенных кадастровым инженером, или из-за наличия ошибок в документах, направленных в Росреестр в порядке информационного взаимодействия. Выявить реестровую ошибку можно при осуществлении учетно-регистрационных действий или при внесении в ЕГРН сведений о местоположении объектов реестра границ.

«Если вы обнаружили реестровую ошибку в сведениях ЕГРН об описании местоположения земельного участка или объекта капитального строительства, необходимо направить обращение в Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю о наличии реестровой ошибки с указанием кадастрового номера объекта недвижимости для проведения анализа сведений ЕГРН», — объяснил начальник отдела по исправлению реестровых ошибок Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Антипов.

При исправлении реестровой ошибки допускается увеличение площади земельного участка не более чем на 10%, а уменьшение — не более чем на 5% относительно площади земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

Реестровую ошибку исправят, если это не повлечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости. Если существуют основания полагать, что исправление ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН, исправление производится только по решению суда.