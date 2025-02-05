Приглашают стать донорами костного мозга

Этот вид донорства является одним из самых эффективных способов помочь больным онкологическими, гематологическими или иными тяжелыми заболеваниями.

В Севастопольском Центре крови в день Всемирной борьбы с раковыми заболеваниями, 4 февраля, прошла акция, посвященная донорству костного мозга. Ее основная цель — расширение Федерального регистра таких доноров.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Вадима Антилогов, пересадка костного мозга или стволовых клеток часто остается последним шансом для того, чтобы выздороветь, но донора можно подобрать только из числа людей, ставших потенциальными донорами костного мозга.

Существуют два способа вступления в регистр: оставить заявку на сайте Госуслуг или прийти к нам в Центр крови и сдать образец, или в дни таких акций целенаправленно прийти для данной процедуры.

Из 52 доноров, сдававших кровь в этот день, шестеро согласились пройти типирования для дальнейшего вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.